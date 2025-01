Le parole dell’allenatore dei biancoblù nella conferenza stampa prepartita in vista del match contro l’Udinese

Tra mercato, campionato e il futuro di Dele Alli al Como. Così Cesc Fabregas ha parlato nelle conferenza stampa prepartita in vista del match contro l’Udinese: “Nessuno è sicuro del posto, nemmeno io lo sono. Questo è il calcio, chi è meglio gioca. Mi importa che chi viene qui arrivi con voglia di credere nella nostra proposta e di far parte di questa famiglia”.

Su alcune possibili uscite, l’allenatore dei biancoblù ha detto: “Ci sono dei ragazzi che andranno via, e lo sanno già; in compenso arriveranno altri giocatori. Non abbiamo in programma di comprare un attaccante. Ansu Fati? Avevo chiesto di lui sei mesi fa ma ora non c’è nulla”.

Poi, un commento sul possibile inserimento di Dele Alli nella rosa: “Sta lavorando con noi, non gioca una partita da tanto tempo. È tornato a respirare l’aria di una squadra. A Marbella ha lavorato un po’ con il gruppo, è stata una richiesta della società quella di portarlo con noi”.

Fabregas ha poi concluso così sul centrocampista inglese: “Lo vedo nel ruolo di Nico Paz, che è un giocatore per noi importantissimo. Siamo qua per aiutarlo, speriamo che possa tornare quello di una volta”.