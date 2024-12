Kings League, l’FC Zeta: presidente, allenatore e giocatori

FC Zeta, logo

Tutto quello che c’è da sapere sulla squadra di Zw Jackson e Luca Toni, con Cristian Brocchi in panchina

I video su FIFA, i format calcistici innovativi portati su Youtube, la creazione di un club dilettantistico e ora l’ingresso in Kings League: negli ultimi anni la carriera di ZW Jackson è stata segnata da un’ascesa continua. Lo Youtuber da un milione di iscritti è uno dei presidenti della super competizione che a breve farà il suo esordio in Italia, e guiderà l’FC Zeta. Scopriamola nel dettaglio.

Zw Jackson, chi è il presidente dell’FC Zeta

Antonio Pellegrino, aka ZW Jackson, è un content creator presente nel mondo dei social da più di 10 anni. Nel 2014 ha dato vita al proprio canale Youtube, inizialmente creato di proposito con l’obiettivo di condividere video legati al videogioco FIFA. Con il passare degli anni, però, Jackson si è inventato una serie di format legati al vero calcio giocato che gli hanno permesso di trovare la svolta per il suo account e per sé. È partito da una serie di sfide con amici, ha raggiunto il top raccontando le proprie avventure da calciatore dilettante e adesso continua a mantenersi ai piani alti della piattaforma nelle vesti di presidente della Zeta Milano, un club creato da lui stesso con lo scopo di effettuare una scalata dalla terza categoria alla Serie A.

Pellegrino non sarà però solo: al suo fianco ci sarà l’ex bomber Luca Toni, che come tante altre leggende ha sposato il progetto e rivestirà il ruolo di co-presidente della neonata squadra di Kings League.

Esperienza da vendere: l’allenatore Cristian Brocchi

Se con la Zeta Milano ZW Jackson punta a essere promosso già al primo anno in seconda categoria, con l’FC Zeta in Kings non vuole essere da meno. L’obiettivo è ovviamente quello di raggiungere la fase finale della competizione, e per farlo si affiderà all’esperienza in panchina di Cristian Brocchi.

Rosso e nero nel destino per l’ex centrocampista, che ha esordito da allenatore professionista proprio con il Milan prima di ottenere traguardi importanti altrove, per esempio a Monza dove ha ottenuto la promozione in Serie B.

Il roster dell’FC Zeta

Alessio Buono (POR) – Wild card

Samuele Venturi (POR)

Matteo Manzoni (DIF)

Nicolò Deda (DIF)

Elmahdi Kanis (DIF)

Fabio Di Mauro (CEN)

Andrea Montagna (CEN)

Axel Gulin (CEN)

Guido Nicoli (CEN)

Matteo Perrotti (CEN) – Wild card

Tommaso Bernardi (ATT)

Matteo Maddalena (ATT)

Roster all’insegna della gioventù per i rossoneri, che hanno puntato molto sulla freschezza più che sull’esperienza, in attesa dell’ultima wild card che si preannuncia essere speciale. Al momento ne sono state annunciate due: la prima è rappresentata da Alessio Buono, portiere con un passato nelle giovanili del Torino che adesso difende proprio la porta della Zeta Milano di ZW Jackson; il secondo è invece Matteo Perrotti, centrocampista offensivo classe ’99 che gioca ormai con continuità da parecchi anni in Serie D. In questa stagione si trova al Villa Valle, club con cui ha raccolto 3 gol e 5 assist in 13 partite.