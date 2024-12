Le parole di Bilal Kartal, un dipendente del locale situato a Colonia

Da qualche anno, l’ex Inter e Arsenal Lukas Podolski si è lanciato in un nuovo mondo: quello legato all’apertura della catena Mangal Döner che vanta più di 40 locali in attività.

Noi siamo andati proprio sul posto. E a raccontarci l’attività ci ha pensato Bilal Kartal, un dipendente del locale situato a Dusseldorf.

Ma quanto influisce il nome di Lukas Podolski sui clienti? “Penso che sia un fattore importante. Lui ha aperto 40 kebabbari in tutta Germania, non solo a Düsseldorf ma anche a Cologna, Unterhaching e Stoccarda. Insomma sono sparsi in tutto il paese. Anche se il “Mangal Döner” porta il suo nome c’è soprattutto la mano del suo migliore amico Metti dietro al successo. È lui a fornire le ricette principali come le salse e il condimento adatto, scegliendo soprattutto l’insalata da aggiungere“.

E da dove vengono i principali clienti? “Soprattutto dalla sua patria, la Polonia, e di origine turca. I turchi lo amano per i suoi trascorsi al Galatasaray e questo fa la differenza. Ma non solo: abbiamo anche curiosi turisti stranieri che amano provare i suoi kebab ed entrano…”

Alla scoperta della catena di Lukas Podolski

Su cosa rende la carne così speciale e diversa da quella di altri kebabbari: “La differenza la fa la spezia fatta in casa mentre non posso aggiungere troppo altro sulla carne in sé. Però per un calciatore riuscire a aprire una catena Döner Kebab con il proprio nome è pazzesco! Neanche ai club turchi è riuscita un’impresa del genere. E poi farlo in Germania è incredibile, poco importa se per alcuni sia strano che un giocatore diventi un imprenditore kebab“.

Ma l’ingrediente segreto è il nome del proprietario: “Io lavoro qui da oltre un anno e ho notato che tanti clienti entrano non solo per mangiare ma anche e soprattutto per scattare delle foto (ci sono delle immagini di Podolski ovunque). E quanto ad incassi potete immaginare che superano tutti quelli di tutti gli altri kebab in Germania. Tutto ciò solo ed esclusivamente dovuto fatto che lui è un calciatore prestigioso. Normalmente un kebab a Düsseldorf costa tra i 7-7,50 euro. Ma da noi sono 7,90. Tutto ciò grazie al nome Lukas Podolski“.

A cura di Alessandro Schiavone