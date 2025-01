Lecce, in chiusura Karlsson dal Bologna

Il Lecce in chiusura per Jesper Karlsson in prestito secco gratuito dal Bologna.

Il Lecce si prepara a rinforzare il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Jesper Karlsson.

L’operazione con il Bologna è ormai ai dettagli finali: il giocatore svedese si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito secco gratuito fino al termine della stagione.

Karlsson, attaccante esterno classe 1998, è noto per la sua velocità e la capacità di creare pericoli sulla fascia.

Nonostante un avvio di stagione al Bologna con spazio limitato, il giocatore rimane un profilo di alto valore tecnico e potrebbe rappresentare una pedina importante per l’attacco del Lecce.

Lecce, Karlsson in chiusura

L’operazione, che non prevede costi di trasferimento, si inserisce perfettamente nella strategia del club giallorosso, intenzionato a rafforzarsi senza appesantire il bilancio.

Per Karlsson, invece, si presenta l’opportunità di trovare maggiore continuità in campo e rilanciare la propria stagione. Questo acquisto promette di dare nuovo slancio alle ambizioni del Lecce, che trova versatilità nel proprio attacco.