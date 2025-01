Marsiglia, sondaggio per Fagioli e Zalewski: il punto

Nuovo sondaggio del Marsiglia per il cartellino del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli: le ultime novità.

Il mercato di gennaio continua e la Juventus si conferma come una delle squadre più attive, tanto in entrata quanto in uscita.

Il Marsiglia ha fatto un nuovo sondaggio per il prestito di Nicolò Fagioli.

Il centrocampista italiano potrebbe partire ma bisognerà prima capire l’eventuale diritto o obbligo di riscatto, che faciliterebbe la cessione del giocatore.

L’OM vorrebbe inserire un diritto di riscatto ma il club bianconero vorrebbe invece avere la certezza di incassare dalla sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo.

Marsiglia, piace anche Zalewski

Ma Fagioli non è l’unico giocatore di Serie A che piace all’Olympique Marsiglia.

L’OM sta infatti cercando un modo per portare in portare in Francia anche l’esterno della Roma Zalewski.