Lecce, interesse per il laterale difensivo degli Hearts Daniel Oyegoke

Il Lecce è il club italiano più interessato al difensore inglese Daniel Oyegoke, calciatore che gioca in Scozia con gli Hearts

“Oggi Daniel Oyegoke non è stato della partita perché ci sono diversi club italiani interessati al giocatore“. Così Neil Critchley, allenatore degli Hearts (squadra della Serie A scozzese), ha commentato la decisione di lasciare fuori il suo terzino.

Tra tutti i club c’è il Lecce, che è interessato a chiudere l’operazione per il difensore inglese.

Il giocatore classe 2003, forte fisicamente, è cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal per poi finire all’Heart of Midlothian. Finora, sono state 26 le presenze collezionate dal calciatore, condite da un gol realizzato in campionato.

Ora sta al Lecce capire se definire o meno l’operazione per il difensore inglese.

Lecce su Oyegoke, le ultime novità

Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Kilmarnock, l’allenatore degli Hearts ha commentato la scelta di lasciare fuori dalla sua squadra il terzino titolare Daniel Oyegoke. “Abbiamo ricevuto un’offerta da un altro club, i club stanno negoziando ma l’operazione non è ancora conclusa. Vedremo cosa succederà nelle prossime 24/48 ore“, ha rivelato Neil Critchley in conferenza stampa.

Sul calciatore c’è dunque il Lecce, interessato al classe ’03 arrivato in Scozia dopo l’esperienza al Brentford B. Parliamo di un terzino con doti offensive, che vanta diverse presenze con l’Inghilterra dall’Under 16 all’Under 20. Oyegoke ha anche vinto un Campionato Europeo Under 19 nel 2022, battendo l’Israele in finale.