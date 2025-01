Era attesa una risposta ed è arrivata. Kolo Muani ha dato il via libera e ha detto sì alla Juventus.

L’attaccante francese ha dato il suo ok al suo agente. La Juventus adesso dovrà formalizzare l’arrivo del centravanti del Psg che arriverà, come detto, in prestito secco.

Premiata la spinta della società bianconera che si è mossa in anticipo per evitare la concorrenza internazionale.

L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte potrebbe viaggiare in direzione Torino già nella giornata di domani, 15 gennaio, per effettuare poi le consuete visite mediche mercoledì o giovedì.