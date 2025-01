Como, torna vivo il nome di Fresneda: trattativa riattivata

Fresneda torna ad essere un nome buono per il Como.

La trattativa per il terzino destro dello Sporting si sta riaccendendo in queste ore.

Ora si tratta di capire se lo Sporting abbia già trovato l’eventuale sostituto.

Il club portoghese , infatti, era in corsa per assicurarsi Alberto Costa, atterrato a Torino nella notte e presentatosi questa mattina al J-Medical per le visite mediche con la Juventus.

Como, le parole di Fàbregas su Fresneda

“Si fanno troppi nomi” aveva detto l’allenatore nel post partita contro il Milan. “C’è qualcuno che entrerà ma ora penso solo alla partita, non posso dire di più. Fresneda? Era un giocatore molto vicino, ma un operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona ha complicato le cose”. Il riferimento è ad Alberto Costa del Vitoria Guimaraes.