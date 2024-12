Le formazioni ufficiali del match tra Juventus e Fiorentina: le scelte di Thiago Motta e Raffaele Palladino.

La domenica di Serie A prosegue con il match delle 18:00. All’Allianz Stadium di Torino in campo Juventus e Fiorentina, per una sfida di alta classifica.

I bianconeri arrivano dalla sofferta vittoria contro il Monza, arrivata grazie al gol del ritrovato Nico Gonzalez. Dopo la rete in apertura di McKennie, arriva il pareggio di Birindelli, prima della rete decisiva dell’argentino.

I viola, invece, hanno sete di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese, con i gol di Thauvin e Lucca che ribaltano il vantaggio di Moise Kean. La vittoria in Serie A manca dall’8 dicembre, con l’1-0 contro il Cagliari.

A circa un’ora dalla sfida, ecco le formazioni ufficiali.

Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cambiaso

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikoné, Gosens, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Kouamé

Dove vedere Juventus-Fiorentina in TV e Streaming

Il match tra Juventus e Fiorentina, in programma domenica 29 dicembre alle ore 18:00, si giocherà nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà visibile in streaming su DAZN, oltre che in TV su Sky Calcio 1 e Sky Sport Serie A.