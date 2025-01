Arthur con la maglia della Fiorentina (Imago)

Il club inglese e quello spagnolo continuano a seguire il centrocampista della Juventus

Non solo acquisti per la Juventus, che dopo Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga è alla ricerca di un difensore centrale.

I bianconeri lavorano anche su qualche cessione che possa ridurre il monte ingaggi, e in attesa della risoluzione del contratto di Danilo l’indiziato numero uno a partire continua a essere Arthur.

Rientrato in estate dal prestito alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano è rimasto a Torino ma non ha mai visto il campo, e in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe partire.

Per lui rimangono aperte le piste che portano a Everton e Real Betis, due club che lo monitorano attentamente ormai da diverse settimane.