Lecce, si valuta Ivanušec del Feyenoord per il post-Dorgu

Il Lecce mette gli occhi su Luka Ivanušec per il post-Dorgu: possibile trattativa con il Feyenoord per l’esterno.

Il Lecce si muove per il post-Dorgu. Con la cessione del giovane danese ormai definita in direzione Manchester United, il club giallorosso sta valutando il profilo di Luka Ivanušec come possibile sostituto sulla corsia sinistra.

Classe 1998, l’esterno croato è attualmente in forza al Feyenoord, dove si è distinto per qualità tecniche e duttilità tattica.

Punto fermo della nazionale croata, Ivanušec è un giocatore abituato a palcoscenici internazionali e potrebbe rappresentare un rinforzo di livello per la squadra di Giampaolo. Il Lecce è al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione, consapevole che il Feyenoord difficilmente si priverà del giocatore senza un’offerta convincente.

Le prossime settimane saranno decisive per valutare se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta. Ivanušec conta 32 presenze in Eredivisie, con 4 gol e 5 assist all’attivo.