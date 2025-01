Contatti continui tra Venezia e Palermo per Pohjanpalo: si valuta Diakité come parziale contropartita

Dialoghi continui tra Venezia e Palermo per Joel Pohjanpalo: possibile inserimento di Diakité come contropartita.

Il Venezia continua a dialogare con il Palermo per la cessione di Joel Pohjanpalo.

I contatti tra i due club sono costanti, con l’obiettivo di trovare l’intesa sulla formula dell’operazione, intanto, il giocatore sembra aver salutato già i propri tifosi commosso sotto la curva del Penzo durante l’ultima gara casalinga.

Nell’affare potrebbe rientrare anche il difensore Diakité come parziale contropartita, ma prima di chiudere la trattativa gli arancioneroverdi vogliono assicurarsi un nuovo attaccante.

Per il reparto offensivo, il primo obiettivo del Venezia resta Eldor Shomurodov. Il club sta lavorando con la Roma per trovare un accordo, ma ci sono ancora dettagli da definire. In alternativa, rimane viva anche la pista che porta a Roman Yaremchuk, attualmente in forza all’Olympiakos. Il Venezia vuole completare il proprio mercato con scelte mirate, bilanciando entrate e uscite per mantenere competitiva la rosa in vista della seconda parte di stagione