Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita di Bologna-Verona

Torna alla sconfitta dopo due vittorie consecutive il Bologna, battuto in casa dall’Hellas Verona per 3-2.

Non è bastata ai rossoblù la doppietta del giovane argentino Benjamin Dominguez, che ha segnato i suoi due primi gol in Serie A.

A condizionare la partita è stata l’espulsione di Pobega al 51′, che, arrivata in occasione di un episodio molto dubbio, ha lasciato in inferiorità numerica il Bologna.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha commentato la prestazione dei suoi e gli episodi della gara ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, Italiano: “Abbiamo rimesso in partita il Verona coi nostri errori”

L’allenatore del Bologna ha iniziato parlando della partita dei suoi: “Ci siamo giocati un bel po’ di jolly con tutti gli errori che abbiamo commesso per rimettere in partita il Verona. L’errore sull’1-1 un po’ ci ha tagliato le gambe, ma non dovevamo prendere nemmeno il secondo gol prima di andare negli spogliatoi. Non dico che sia una partita stregata che dovevamo perdere per forza, ma l’espulsione è stata affrettata. Pobega ha sbracciato ma non voleva far male. Sono partite che ci possiamo portare a caa ma che possono capitare. La prestazione in dieci uomini è stata di grandissimo livello, ma potevamo portarci a casa 3 punti“.

Italiano ha poi proseguito: “Siamo rimasti ordinati, infatti ho cercato di non toccare nulla perché in inferiorità numerica avevamo un equilibrio straordinario. Il terzo gol decide le sorti di una partita che sembrava già scritta perché non avevamo concesso nulla. L’autogol di Castro, ma anche il gol dell’1-1 e l’espulsione ci hanno condizionati. L’espulsione è stata affrettata, ma non dobbiamo dare il là all’arbitro per intervenire“.

Italiano: “Pobega è un pezzo di pane ma così si perdono le partite”

Italiano si è soffermato poi su Pobega: “Sinceramente nel calcio di oggi rimanere in inferiorità numerica è una mazzata incredibile. Mi dispiace per lui perché dopo Roma aveva reagito on prestazioni incredibili. Lui è un pezzo di pane, non l’ha fatto per malizia ma l’ha fatto d’istinto.

Infine ha concluso: “Ne riparleremo perché deve stare più attento. Metteremo qualche paletto e qualche regola che deve essere rispettata, perché è già successo due volte e così si perdono le partite“.