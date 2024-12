Pobega espulso durante Bologna-Verona: cos’è successo

Nel secondo tempo di Bologna-Hellas Verona, Tommaso Pobega è stato espulso: l’accaduto

Al 51esimo minuto della partita in casa contro l’Hellas Verona, Tommaso Pobega ha ricevuto un cartellino rosso diretto.

Il calciatore italiano è stato sanzionato dopo aver sbracciato in un contatto con Duda, centrocampista gialloblù.

Al Dall’Ara ci sono voluti un paio di minuti per confermare l’espulsione al giocatore del Bologna, durante i quali sono state valutate diverse immagini in sala VAR.

Seconda espulsione della stagione per Pobega, dopo averne ricevuta una anche a Roma contro la Lazio. In quell’occasione non è arrivato il rosso diretto ma un doppio giallo.

