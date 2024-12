Verona, Zanetti: “Abbiamo un credito enorme con la fortuna”

Le considerazioni di Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, al termine della sfida vinta contro il Bologna

L’Hellas Verona vince in trasferta contro il Bologna e trova il secondo successo nelle ultime 3 partite: vittoria per 2-3 a Parma, sconfitta per 0-1 contro il Milan, vittoria per 2-3 a Bologna.

Tre punti che portano i gialloblù al quindicesimo posto con 18 punti in classifica. Stasera (30 dicembre), a segno due volte Dominguez, Sarr, Tengstedt, autogol di Santiago Castro.

Al temine dei 90′ del Dall’Ara, l’allenatore Paolo Zanetti ha commentato la prestazione dei suoi calciatori nell’intervista post-gara rilasciata a Sky Sport.

Zanetti ha iniziato l’intervista così: “Ci siamo concentrati sulla partita e sul finire bene questo girone d’andata, che è stato tosto per tanti motivi. Per gli aspetti societari non sono io il responsabile e non devo dare comunicazioni in merito“.

Le parole di paolo Zanetti

Su Swiderski: “È un nome che conosco e che qui ha fatto bene, ma onestamente non ne abbiamo parlato“.

Ha poi proseguito: “Le risposte le danno sempre i ragazzi in campo. Tengstedt arrivava da un infortunio. Non volevo rinunciare a Suslov che dà tanto per intensità e raccordo. Noi abbiamo i giocatori singoli, ma poche volte li ho avuti tutti a disposizione. In queste ultime 3 partite a squadra ha sempre risposto“.

L’intervista post-gara dell’allenatore

Sulla fortuna: “Abbiamo un credito enorme con lei e possiamo recriminare tantissime cose in passato. Ci è andata bene oggi ma si valuta sempre nel complesso. Questa squadra ha una buona posizione nonostante le difficoltà particolari che ha avuto. Sono arrivate anche sconfitte di un certo tipo e vogliamo essere pii equilibrati, ma senza perdere la nostra filosofia offensiva“.

Paolo Zanetti ha chiuso così: “Non abbiamo mai giocato con meno di due attaccanti, abbiamo fatto 24 gol e non è in attacco il problema. È nei gol subiti perché sono troppi. Se avessimo difeso meglio da squadra con sacrificio e umiltà… nelle ultime partite invece abbiamo avuto lo spirito Hellas che ci deve contraddistinguere sempre“.