Salernitana, in dirittura d'arrivo l'operazione per Zanoli

Dopo avere ceduto Pasquale Mazzocchi, la Salernitana adesso è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo per la fascia destra: si tratta di Alessandro Zanoli, laterale classe 2000 di proprietà del Napoli.

Salernitana, in dirittura d'arrivo l'affare Zanoli

E' in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Alessandro Zanoli a Salerno. Sarà lui il sostituto di Mazzocchi, passato a inizio gennaio proprio al Napoli.

Un rinforzo importante per la Salernitana, che accoglie un giovane di grande talento e con diverse esperienze già alle spalle. La scorsa stagione, infatti, Zanoli ha giocato in prestito alla Sampdoria.

In questa stagione, il classe 2000 ha raccolto 4 presenze in Serie A, una in Coppa Italia e una anche in Champions League.