Fiorentina, vicino il sì di Yerry Mina. Le ultime su Grabara e Sutalo

La Fiorentina è vicina a chiudere per lo svincolato Yerry Mina. Le ultime su Grabara e Sutalo

La Fiorentina è molto attiva sul mercato per completare la rosa in vista della prossima stagione, anche in virtù della partecipazione alla prossima UEFA Conference League.

Fiorentina, atteso il sì di Yerry Mina

La Fiorentina ha superato la concorrenza del Cagliari per Yerry Mina. Il classe 1994, svincolato dopo gli anni all'Everton, è vicino ad accettare l'offerta della società viola.

Sul tavolo un'offerta più alta dal punto di vista economico e i viola possono contare sulla partecipazione alla prossima UEFA Conference League.

Le ultime su Sutalo e Grabara

Oltre a Yerry Mina, la Fiorentina continua a lavorare anche per Josip Sutalo. I viola, infatti, vogliono portare due nuovi difensori alla corte di Vincenzo Italiano. Continui i contatti con la Dinamo Zagabria, che però vuole aspettare il ritorno dei preliminari di UEFA Champions League per andare avanti.

Per la porta, invece, si continua a insistere per Kamil Grabara. I contatti con il Copenaghen vanno avanti e si lavora per cercare l'accordo.