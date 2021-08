L'Atletico Madrid rilancia per Vlahovic: 60 milioni

Sono ore cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic, che potrebbe essere in Liga. L'Atletico Madrid vuole, fortemente, l'attaccante serbo.

Il club rojiblanco, campione di Spagna in carica, hanno toccato quota 60 milioni di euro (comprensivi di bonus) con la possibilità di inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica: si tratta di Nehuen Perez, giovane difensore argentino (classe 2000).

Offerta formalizzata e palla, dunque, che passa alla Fiorentina. Entro 48 ore il presidente Commisso dovrà decidere se accettare l'offerta o resistere.

Da un lato, l'eventualità di rinunciare a un attaccante - seppure in scadenza 2023 - da 21 gol in 37 partite nella scorsa stagione in Serie A; dall'altra, l'opportunità di incassare una cifra importante, che permetterebbe ai viola di cercare il sostituto.In caso di cessione, il primo nome resta Scamacca; si valuta anche Cunha del'Hertha Berlino, che è sulla lista anche di Roma e Atalanta.