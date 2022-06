Reduce di un'annata ottima, nonostante le 70 reti subite nelle 38 partite di campionato giocate, adesso l'Empoli ha riscattato il suo portiere Guglielmo Vicario, arrivato a inizio anno in prestito dal Cagliari.

Tutto fatto per la cifra di 8 milioni di euro, adesso il numero uno del club toscano è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'Empoli. Vero è, però, che non è sicura la sua permanenza, siccome lo hanno già adocchiato alcune big di Serie A, viste le prestazioni fornite sul campo.

Vicario, non solo Fiorentina e Lazio: c'è anche il Napoli

Avevamo già raccontato dei sondaggi effettuati sia dalla Fiorentina che dalla Lazio per il portiere (biancocelesti non solo su Vicario). Adesso, oltre a questi due club, si è fatto sotto anche il Napoli, che dal canto suo deve anche chiarire le possibilità di permanenza o di addio sia di David Ospina (le sue parole) che di Alex Meret (le ultime).

La valutazione complessiva del club per cedere Vicario è tra i 11,5 e i 12 milioni di euro, questa la cifra che potrebbe consentire ai club di portar via all'Empoli il suo numero uno (anzi, il suo numero 13). Tanti i gol subiti in stagione, è vero, ma tante anche le parate a effetto e le qualità messe in mostra.