Lazio, per la porta è duello tra Carnesecchi e Vicario. Capitolo uscite: Vavro può tornare al Copenaghen

Il mercato della Lazio è in totale movimento. Non solo per le entrate, ma anche per la uscite. Il ds dei biancocelesti, Igli Tare deve risolvere principalmente due situazioni fortemente in ballo: parliamo del ruolo del portiere e della cessione di Vavro, che non rientra più nei piani del club laziale.

La Lazio volta pagina tra i pali. Dopo l'addio di Strakosha, che ha detto sì al Fulham, la dirigenza biancoceleste sta andando alla ricerca di un erede del portiere albanese. Reina rimarrà alla Lazio per l'ultimo anno di contratto che gli è rimasto in quanto si trova benissimo a Roma; ma resterà nelle vesti di secondo, a meno che non riceverà delle offerte importanti per giocare con più continuità. Pertanto serve un nuovo primo portiere alla Lazio. In tal senso la scelta verrà eseguita su questi due nomi: quello di Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario.

Carnesecchi è il portiere protagonista della promozione della Cremonese dalla Serie B alla Serie A, ma bisogna passare dall'Atalanta per poter cercare di prendere il giocatore. Il discorso è un po' più complesso per Vicario: il calciatore, che ha trascorso l'ultima stagione a Empoli, ha convinto la dirigenza azzurra a investire gli 8 milioni di euro utili a riscattarlo dal Cagliari. Solo dopo, l'Empoli può pensare alla cessione definitiva di Vicario, da cui vorrebbe incassare parecchi soldi.

Vavro, il difensore slovacco è vicino al ritorno al Newcastle

In difesa c'è da registrare la possibile partenza di Denis Vavro. Il difensore slovacco non ha vissuto un'esperienza brillante in Italia e potrebbe lasciare la Lazio nel corso di questa sessione di calciomercato. Per lui si profila il ritorno al Copenaghen, squadra da cui è arrivato nell'estate del 2019.

Il club danese, però, deve aumentare la sua offerta iniziale da 4,5 milioni di euro. La Lazio, infatti, ne chiede 6.