Le parole del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, sull’ambiente giallorosso in un’intervista ai microfoni di RMC Sport

Arrivato nel gennaio del 2024 a Roma con il ruolo di direttore sportivo del club, Florent Ghisolfi sta scoprendo a poco a poco tutte le particolartià dell’ambiente giallorosso.

Società che, da quando è arrivato Claudio Ranieri sulla propria panchina, ha dato una svolta alla propria stagione.

Soprattutto in campionato, dove occupa la settima posizione a tre distanze da un posto in Champions League.

Delle difficoltà incontrate ma soprattutto delle differenze trovate nel calcio italiano ha parlato Ghisolfi in un’intervista rilasciata a “RMC Sport”: di seguito le sue parole.

Roma, l’intervista di Ghisolfi

Il direttore della Roma ha detto: “Il calcio in Italia è davvero diverso da quello francese. La Roma è diversa: ci sono un coinvolgimento e una passione fortissimi, nel calcio ma anche nella comunicazione e non solo. Per i romani è davvero una famiglia, passione. È incredibile“.

Per poi aggiungere: “Sono stato al Lens, dove quando abbiamo vinto c’è stato un grandissimo affetto. Ma la Roma è magica. c’è qualcosa di diverso. Non è facile da spiegare, bisogna viverlo per capirlo. C’è una passione tale da consumare i tifosi e la gente, qui ancora più che in altri posti in Italia“.

Finale di stagione

Sui titoli che mancano a Roma, Ghisolfi ha poi affermato: “Le aspettative e la passione rendono però anche difficile lavorare cercando di creare un progetto a lungo termine. Sono cose che non si possono controllare e dunque ci vogliono equilbrio e calma“.

Per poi concludere: “Il nostro lavoro non si fa in poco tempo, c’è bisogno di tempo. Sentiamo la responsabilità che abbiamo nei confronti dei tifosi e della città e questo ci sprona a fare sempre di più e a superare noi stessi per fare il meglio“.