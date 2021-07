Verona, oggi le visite mediche di Gianluca Frabotta

Dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Manchester City di Ivan Ilic, il Verona piazza un altro colpo in entrata.

Il club gialloblù, infatti, dopo l’addio di Federico Dimarco, ha individuato in Gianluca Frabotta della Juventus il rinforzo ideale per la fascia sinistra.

I dettagli dell'operazione

Operazione chiusa tra i due club, con il calciatore che oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra nella quale si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.

I numeri di Frabotta

Cresciuto nel Bologna e dopo le esperienze in serie C con Renate e Pordenone, Frabotta è dall’estate 2019 con la Juventus, giocando prima con la formazione Under 23 e poi in prima squadra.

Nella scorsa stagione ha realizzato 1 gol e 1 assist nelle 17 presenze collezionate tra campionato, Coppa Italia e Champions League con la formazione di Andrea Pirlo.

Ora per lui una nuova esperienza al Verona, dopo essere stato cercato anche dal Genoa e dall’Atalanta in questa finestra di calciomercato.