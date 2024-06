Varane in Italia: oggi incontro con il Como

Come anticipato nella serata di ieri, Raphael Varane è arrivato in Italia in queste ore.

Il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018 sarà svincolato tra poche ore, e da diversi giorni è un obiettivo del Como.

Varane è arrivato in Italia: il punto, tra Como e Roma

Varane, reduce dall'esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United, è arrivato in Italia per incontrare la dirigenza del Como in compagnia dei suoi agenti, e prendere a quel punto una decisione sul proprio futuro. Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, il francese ha incontrato il rappresentante indonesiano della società.

Domenica Varane incontrerà Cesc Fabregas, per poi, probabilmente, visitare il centro sportivo della società.

Il Como (che oggi rientra dal pre-ritiro) è sicuramente la società che si è mossa per prima e in questo momento è più decisa, ma non è l'unica in Serie A che prende in considerazione l'ex Real Madrid.

Anche la Roma, infatti, valuta l'occasione e potrebbe muovere dei passi nei prossimi giorni. Il difensore francese rimarrà in Italia alcuni giorni, e quindi sono attese a breve delle novità importanti.

I numeri di Varane nell'ultima stagione allo United

Nell'ultima stagione a Old Trafford, Varane ha giocato un totale di trentadue partite fra tutte le competizioni (Premier League, FA Cup, Champions League e EFL Cup). Per lui anche un gol segnato, ad agosto 2023 contro il Wolverhampton.