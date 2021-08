Torino, trattativa avanzata per Zima dello Slavia Praga

Il Torino cerca il colpo in difesa. Prima di decidere se affondare per Mustafi - per il quale ci sono stati contatti nelle ultime ore - i granata stanno pensando anche ad un giovane in ottica futuro ed è David Zima dello Slavia Praga. Per il centrale ceco la trattativa è in stato avanzato.

Le cifre

Già negli scorsi giorni si era parlato dell’interesse del Torino per il difensore dello Slavia e ora potrebbe andare in porto. Si tratta di un investimento importante da parte di Urbano Cairo, visto che l’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 5 milioni di euro. La società sta cercando l’intesa con lo Slavia Praga.

Il profilo

Vagnati così assicurerebbe un giocatore molto interessante. Zima, difensore centrale del 2000, fa già parte del giro della nazionale e ha già giocato due partite. Per caratteristiche ricorda quel Lovato lanciato e valorizzato da Ivan Juric a Verona. Fisicamente molto forte, Zima è dotato anche di buona velocità.

Queste le caratteristiche che lo hanno portato a diventare titolatissimo nello Slavia (54 presenze e un gol). Con la squadra ceca quest’anno ha giocato anche nelle qualificazioni europee prima alla Champions (contro il Ferencvaros) e dopo la sconfitta a quelle in Europa League contro il Legia Varsavia.

Vagnati vuole regalarlo a Juric e soprattutto è intenzionato a chiudere l’operazione a titolo definitivo. Un’operazione che guarderebbe sia al presente che al futuro dei granata.