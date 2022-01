Torino, visite mediche per Demba Seck. VIDEO

Il Torino ha chiuso l'operazione Demba Seck. Il calciatore della SPAL era da giorni seguito dai granata, che nella notte ha lavorato per chiudere la trattativa.

Demba Seck: le visite mediche

Il giocatore ha sostenuto in serata le visite mediche presso il centro di Medicina Dello Sport di Torino, poco prima di firmare il suo contratto e essere ufficializzato come nuovo acquisto dei granata.

Adesso, Seck si è recato nella sede del Torino, per le firme finali e l'ufficializzazione di quella che sarà verosimilmente l'ultima operazione dei granata.

L'operazione

Alle ore 11 della mattina del 31 gennaio, a poche ore dal gong finale di questa sessione di calciomercato, le parti si sono incontrate nuovamente per discutere dell'arrivo in granata del classe 2001.

Nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca: Demba Seck sarà un giocatore del Torino per 3,5 milioni di euro. Scambio dei documenti e visite mediche in corso per il giovanissimo attaccante.

Seck al Toro, SPAL divisa fra due profili

Nell'operazione coinvolti anche due giovani della SPAL: si tratta di Dell'Aquila (ala classe 2004 con 13 gol in 12 partite in U18) che si trasferirà a luglio e del classe 2004 Gvidas Gineitis che passerà subito ai granata.

La società ferrarese sembra già pronta a prendere Luca Vido dalla Cremonese, che è già stato bloccato: l'attaccante ritroverebbe Venturato in panchina, avuto come allenatore al Cittadella. Occhio, però, alla soluzione La Mantia da Empoli, che resta in piedi e può esser fatto un tentativo per arrivare a lui.