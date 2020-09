Spezia, pressing su Pobega del Milan

Lo Spezia spinge a sorpresa per Tommaso Pobega dal Milan. I liguri lo vorrebbero prendere in prestito. Il ragazzo è cercato da altre squadre di Serie A. Nelle scorse settimane infatti, sul centrocampista classe 1999, si sono fatte avanti anche Genoa e Verona.

L'ex calciatore del Pordenone - con cui ha disputato una stagione in Serie B condita da 5 gol - vuole però giocare con continuità. A Spezia sarebbe agli ordini di Vincenzo Italiano. La società è quindi in vantaggio sulle altre pretendenti per chiudere l'operazione.

Pobega ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Milan, per poi andare in prestito alla Ternana nel 2018 e al Pordenone nel 2019. Ora una nuova, possibile, avventura in Serie A.