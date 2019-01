Il futuro di Alessandro Murgia è sempre più lontano dalla Lazio e più vicino alla Spal. Qualche giorno fa il suo agente è stato a Formello per incontrare il club biancoceleste (QUI i dettagli), oggi per il giocatore si avvicina na nuova avventura verso la Spal, che sarebbe la prima lontano dalla Lazio dopo 49 presenze e 4 gol in biancoceleste.