Nel corso di Spal-Juventus, un malfunzionamento della tecnologia a supporto degli ufficiali di gara ha costretto l'arbitro ad utilizzare un walkie-talkie per comunicare con la sala VAR.

Auricolari fuori uso, così come il monitor a bordo campo. Per questo, in occasione del rigore poi concesso alla Spal (e realizzato da Petagna), l'arbitro La Penna si è affidato al collega Di Bello al VAR.

OFR (On-field review) dunque decisa dalla sala e non dal campo come al solito visto l'inconveniente.