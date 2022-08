Monza e Torino su Shomurodov: rimane anche il Bologna sul giocatore

Diversi interessamenti in Serie A per Shomurodov: Monza e Torino oltre al Bologna

Con l'arrivo di Belotti, il reparto offensivo della Roma è ancora affollato nonostante l'uscita imminente di Kluivert direzione Fulham. Il designato per partire è ancora Shomurodov. L'attaccante uzbeko ha diversi interessamenti in Serie A, come Monza e Torino. Oltre al Bologna che rimane sul giocatore per il quale ci sta provando da settimane.

L'ex Genoa è arrivato alla Roma nella scorsa sessione estiva come vice Abraham: 5 gol e 6 assist in 40 presenze in tutte le competizioni. Una buona stagione conclusa con la vittoria della Conference League nella finale di Tirana contro il Feyenoord.