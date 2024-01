Inter, il Leicester punta Sensi: primi contatti

Non solo mercato in entrata e l'arrivo di Tajon Buchanan, l'Inter lavora anche in uscita: il centrocampsista Stefano Sensi è finito nel mirino del Leicester City. L'ex Sampdoria, che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, è un calciatore che piace all'allenatore Enzo Maresca.

Inter, il Leicester su Sensi

Il Leicester, capolista nel campionato di Championship, ha messo Stefano Sensi nel mirino. Ci sono stati i primi contatti tra le parti. Il club inglese ed Enzo Maresca stanno provando a convincere il centrocampista al trasferimento. Per ora, non sono state presentate offerte ufficiali all'Inter.

Il club inglese ha dieci punti di vantaggio sulla seconda in classifica - l'Ipswich Town - e vuole continuare il suo cammino verso il ritorno in Premier League, a un anno dalla retrocessione. Stefano Sensi è stato individuato come rinforzo ideale per il centrocampo da Enzo Maresca.

Praet in uscita

Per arrivare al centrocampista dell'Inter, però, sarà necessario una cessione. Per questo motivo, il Leicester City è pronto a cedere Dennis Praet: il calciatore belga ha un passato anche in Serie A, dove ha vestito le maglie di Sampdoria e Torino.

I numeri di Sensi in stagione

In questa prima parte di stagione, Stefano Sensi ha giocato soltanto 65 minuti in stagione. Tre spezzoni di gara in Serie A contro Cagliari, Frosinone e Udinese e 37 minuti nella gara di Coppa Italia in cui l'Inter è stato eliminato dal Bologna di Thiago Motta.