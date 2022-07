Sassuolo, Carnevali: "Per Frattesi c'è distanza. Scamacca piace all'estero"

Intervenuto in occasione dell'apertura del calciomercato a Rimini, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato in uscita del club neroverde, al centro di numerose trattativa. Tra i giocatori in ballo infatti ci sono Frattesi, Scamacca e Berardi, tre calciatori richiesti in Italia e all'estero.

Carnevali: "Per Frattesi c'è distanza"

Carnevali è partito dalla trattativa con la Roma per Frattesi: "Noi e la Roma abbiamo fatto grandi affari. C’è rispetto con la proprietà. Se c’è il desiderio da parte della Roma di acquistare il ragazzo bene,ma noi lo consideriamo un giovane con grande margine di crescita. Gli abbiamo dato un valore e ancora c’è distanza. Abbiamo parlato di qualche ragazzo giovane e la Roma ne ha tanti. Vedremo che succederà. Se non si troverà l'accordo per Frattesi, parleremo dell'acquisto da parte nostra di qualche giovane interessante della Roma".

Un altro nome al centro del calciomercato è Gianluca Scamacca, nel mirino del PSG: "Farebbe piacere se un giocatore del Sassuolo potesse rimanere nel nostro campionato, come Locatelli. Inutile nascondere che in Serie A non c’è nessuna trattativa per Scamacca. C’è qualche trattativa con società straniere, mentre con il PSG non ci sentiamo da 10 giorni. I valori di mercato non sono alti, lo sono per la Serie A ma non per le squadre estere con cui parliamo".

"Berardi è il giocatore più importante che abbiamo"

Infine, qualche parola anche per Berardi: "Magari da parte di Berardi c’è la volontà di andare in un grande club, ma noi prima di cederlo ci pensiamo bene. È il giocatore più importante che abbiamo. La nostra volontà è di fare un percorso buono anche l'anno prossimo, sarà il decimo anno in Serie A, non dobbiamo cedere più giocatori. Ne cediamo uno, massimo due, ma poi basta".