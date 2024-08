Contatti continui tra la Juventus e Sancho: la situazione

La Juventus continua a lavorare per portare Jadon Sancho a Torino. Il club bianconero è in contatto costante con il Manchester United e l'entourage del giocatore, cercando di trovare un accordo per il trasferimento dell'attaccante inglese in prestito.

Contatti continui tra la Juventus e Sancho

Jadon Sancho e la Juventus continuano a trattare. L'operazione si basa sulla formula del prestito, una soluzione che i bianconeri stanno cercando di concretizzare nonostante le difficoltà legate al tema dell'ingaggio del classe 2000. Lo stipendio del giocatore, infatti, rappresenta un ostacolo significativo, ma la dirigenza sta esplorando diverse opzioni per superare questo problema.

I colloqui tra le parti proseguono senza sosta, con la Juventus determinata a inserire Sancho nella rosa di Thiago Motta. Il giocatore, che ha vissuto alti e bassi con il Manchester United, potrebbe vedere nel trasferimento in Serie A un'opportunità per rilanciarsi.

Il tempo stringe, ma la Juventus è decisa a fare tutto il possibile per concludere l'affare e regalare ai tifosi un colpo di mercato importante.