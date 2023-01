Roma, contatto con l'agente di Ziyech: la situazione

La Roma ha avuto un contatto con l'agente di Hakim Ziyech. I giallorossi hanno parlato con l'agente del calciatore marocchino del Chelsea, che l'estate scorsa era stato seguito anche dal Milan.

Roma-Ziyech: contatto con l'agente

Una mossa legata alla probabile partenza di Zaniolo, che comunque al momento non è ancora in fase avanzata viste le condizioni poste dal Tottenham e l'attesa per le offerte da parte di altri club.

In ogni caso si tratterebbe di un'operazione difficile per l'ingaggio: al momento lo stipendio di Ziyech ai Blues è di 6.5 milioni a stagione.

I numeri di Ziyech

Ziyech ha giocato titolare nell'ultima partita di Premier League contro il Liverpool e in questa stagione ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni senza riuscire ancora a segnare.