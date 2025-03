La designazione completa degli arbitri impegnati sui campi di Serie A nel weekend della 30ª giornata.

Dopo il weekend di sosta per via degli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con la 30ª giornata.

Turno di campionato interessante sia per la corsa scudetto, che per quelle salvezza e per piazzamenti europei.

Sicuramente il match di cartello è Napoli-Milan, in programma domenica 30 marzo alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito, le designazioni arbitrali per le dieci partite del trentesimo turno di Serie A.

Designazioni arbitrali Serie A 30ª giornata: ecco chi dirigerà Napoli-Milan

COMO – EMPOLI Sabato 29/03 h.15.00

MARIANI

PASSERI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

VENEZIA – BOLOGNA Sabato 29/03 h.15.00

DI BELLO

DI IORIO – ROSSI C.

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – GENOA Sabato 29/03 h.18.00

RAPUANO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LECCE – ROMA Sabato 29/03 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – MORO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

CAGLIARI – MONZA h.12.30

FOURNEAU

MELI – ALASSIO

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – ATALANTA h.15.00

DOVERI

BACCINI – PERROTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

INTER – UDINESE h. 18.00

CHIFFI

ROSSI M. – FONTEMURATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – PARMA Lunedì 31/03 h. 18.30

SACCHI

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

LAZIO – TORINO Lunedì 31/03 h. 20.45

MASSA

VECCHI – RICCI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARINI