La partenza del nuovo Mondiale per Club si avvicina: ecco quanto guadagneranno le squadre che parteciperanno.

Il Mondiale per Club 2025 scalda i motori e si prepara a partire (leggi qui il tabellone). La nuova competizione della FIFA andrà in scena a giugno e luglio 2025 con 32 squadre che si giocheranno il tetto del mondo negli Stati Uniti.

A prenderne parte saranno le migliori squadre del globo provenienti dalle 6 confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMENBOL, OFC e UEFA.

Come funziona? La struttura prevede una fase a gironi composta da 8 gruppi di 4 squadre ciascuno, al termine della quale saranno le prime due a qualificarsi per gli ottavi di finale. Da qui in poi ci saranno partite uniche con eliminazione diretta e non sarà prevista la finale per il terzo posto, questa

Le uniche due squadre italiane impegnate saranno l’Inter e la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi è stata inserita nel gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Quella di Thiago Motta, invece, se la vedrà con Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.

Mondiale per Club 2025, i premi

In vista del prossimo Mondiale per Club, la FIFA dovrebbe sborsare un premio complessivo di 500 milioni di sterline (circa 600 milioni di euro) da suddividere equamente per ogni club. Stando alle cifre riportate, ogni società guadagnerà tra i 18 e i 19 milioni di euro per la sola presenza alla competizione a cui andranno aggiunti gli extra in caso di vittorie, pareggi e passaggi del turno

Una cifra, quella stabilita dalla FIFA, non casuale. Il premio minimo si uniforma in maniera piuttosto simile a quello che ha garantito la nuova Champions League. Inter, Atalanta, Juventus, Bologna e Milan, come tutte le altre 36 squadre, infatti, hanno guadagnato 18.62 milioni di euro dall’UEFA.