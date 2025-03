Il club rossoblù ha presentato la quarta maglia: omaggio allo storico club argentino. Ecco perché

Al museo dell’Emigrazione di Genova, il club rossoblù ha presentato la quarta maglia della stagione 2024/2025.

Fascia dorata su sfondo blu notte: si tratta di un omaggio al Boca Juniors, che il prossimo 5 aprile festeggerà i 120 anni dalla sua fondazione. Omaggio a testimoniare il legame tra Genova e il Boca, società che nacque a Buenos Aires nel 1905 da un gruppo di ragazzi di origini genovesi (tra i soprannomi quello di ‘Los Xeneizes’, i genovesi).

‘Dall’inizio para siempre’ è lo slogan scelto dal Genoa per la presentazione della quarta maglia, che verrà indossata sabato in occasione della sfida con la Juventus all’Allianz Stadium.

Presenti all’evento il Club CEO Andres Blazquez e lo Chief Operating Officer Flavio Ricciardella. Poi il Presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei) Paolo Masini, il Presidente della Fondazione Genoa Beppe Costa e gli assessori Simona Ferro e Alessandra Bianchi. Maglia in edizione limitata, in vendita da ora online e nello store di Via XX Settembre