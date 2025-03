Gli ultimi aggiornamenti in casa Milan dalla scelta del nuovo direttore sportivo per la prossima stagione fino al ritorno di Ibrahimovic.

Dopo gli impegni delle Nazionali riparte il campionato di Serie A e il Milan è atteso alla grande sfida di domenica sera contro il Napoli al Maradona.

Sergio Conceicao sta pian piano recuperando tutti i nazionali e prepara la partita a Milanello dove anche la società è presente.

Nella seduta infatti di mercoledì 26 marzo, era presente anche l’Amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che ha seguito l’inizio dell’allenamento.

Filtra infatti la volontà di stare vicini alla squadra nel momento cruciale della stagione, che vedrà i rossoneri anche impegnati in Coppa Italia contro l’Inter.

Milan, si rivede anche Ibrahimovic: la scelta sul direttore sportivo

Nella giornata di giovedì 26 marzo o venerdì 27 è atteso inoltre a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic. Un segnale in più per mostrare la vicinanza della società alla squadra.

Per quanto riguarda infine la scelta sul nuovo direttore sportivo per la prossima stagione, secondo quanto riporta Manuele Baiocchini sembra che la decisione verrà presa definitivamente dopo Pasqua. Paratici resta sempre avanti ma Tare è un’opzione da non escludere visto il suo incontro con Furlani nei giorni scorsi (dopo aver incontrato anche Cardinale e Ibrahimovic).