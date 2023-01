Roma, Zaniolo ufficialmente sul mercato: la situazione

Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato. L’attaccante della Roma può partire già in questa sessione di mercato e il giocatore stesso è ormai sempre più convinto dell'idea di cambiare squadra, anche guardando all'estero. Gli agenti, e anche la Roma, sono al lavoro per trovare una sistemazione in questo gennaio, ma le condizioni poste dal club giallorosso sono rigide.

La Roma è disposta a cederlo solo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Inoltre, la cifra richiesta dai giallorossi è di circa 40 milioni di euro, con il 15% che sarà invece destinato all'Inter. L'unica squadra estera che si è avvicinata è il Tottenham, ma proponendo un prestito con diritto e obbligo condizionato: il club giallorosso vuole più garanzie. Si continuerà a lavorare vista anche la nuova volontà anche da parte del giocatore di provare un’esperienza anche all’estero e non solo in Italia come inizialmente aveva previsto.