L’iniziativa di Roma e Lazio che, in occasione del derby di domenica 13 aprile, hanno invitato il giovane arbitro siciliano vittima di violenze

In occasione del sentito derby della Capitale tra Roma e Lazio, che si terrà domenica 13 aprile alle 20:45, le due squadre hanno promosso un’iniziativa.

Entrambi i club hanno infatti invitato allo stadio Olimpico di Roma il giovane arbitro vittima di violenze in una gara di settore giovanile.

ll gesto simbolico, si legge dal comunicato diffuso sui propri canali dalla Roma, serve a “ribadire la solidarietà all’intero sistema arbitrale“.

Diego Alfonzetti, il fischietto siciliano protagonista del ripugnante episodio di violenza, potrà dunque assistere al derby di Roma.

L’iniziativa di Roma e Lazio per l’arbitro aggredito

Una grande manifestazione di umanità e vicinanza quella messa in campo da Roma e Lazio in occasione del derby. Partita che, dunque, oltre ad avere un’incredibile importanza per la classifica della Serie A, servirà anche a mandare un messaggio a tutto il mondo del calcio.

“SS Lazio e AS Roma esprimono la propria solidarietà all’intero sistema arbitrale e stigmatizzano ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara“, si legge nel comunicato diffuso dai canali delle squadre.

Il derby

Come detto, la gara tra Roma e Lazio avrà un’importante valenza anche per la classifica oltre che per lo storico significato che è attribuito al match. Le due formazioni sono infatti separate in campionato solo da due punti.

I biancocelesti occupano infatti il sesto posto a 55 punti, mentre i giallorossi il settimo a 53. Con la lotta alla Champions ancora aperta, la partita potrebbe iniziare a delineare alcune posizioni.