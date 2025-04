Nella conferenza pre partita che vedrà il Bayern Monaco sfidare il Borussia Dortmund, Kompany ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Neuer in vista dell’Inter

Archiviata la gara di andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, che ha visto i nerazzurri vincere con il risultato di 1-2, entrambi i club sono tornati a concentrarsi sul campionato.

Bayern che sarà impegnato in una delicata sfida contro il Borussia Dortmund, importante per difendere il primo posto in classifica.

Stesso discorso per l’Inter, che sabato 12 aprile alle 18 sfiderà a San Siro il Cagliari di Davide Nicola.

Dopo i rispettivi impegni, le due formazioni si troveranno a Milano per il ritorno dei quarti di finale mercoledì 16 aprile: a tal proposito Kompany ha dato alcuni aggiornamenti sugli infortunati del Bayern in vista anche dell’Inter, tra cui Manuel Neuer.

Bayern Monaco, le parole di Kompany in vista dell’Inter su Neuer

Vincent Kompany ha fatto il punto sugli infortunati in vista della gara contro il Borussia Dortmund prima e Inter poi: “Coman e Pavlovic dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo, ma non credo saranno a disposizione per eventuali rotazioni“.

E ha poi aggiunto su Neuer: “Avremo il nostro portiere contro l’Inter? Non abbiamo notizie certe. È chiaro che ci farebbe molto comodo, ma non possiamo mettergli pressioni rischiando di farlo rientrare prima del previsto“.

Il punto sugli infortunati

Il Bayern Monaco ha ancora diversi giocatori tra gli infortunati, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Risultatno infatti tra assenti Upamecano, che ha riportato danni alla cartilagine, Alfonso Davies, che ha riportato la rottura del crociato.

Ma anche Ito, fermato da una frattura metatarsale, Buchmann e Musiala, che ha riportato uno strappo muscolare. Sono verso la via del recupero invece Pavlovic, Coman e Neuer, ma resta ancora da capire una loro presenza per la gara contro l’Inter.