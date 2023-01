Roma-Zaniolo tra formule e offerte: la situazione

Contro lo Spezia per la prima non ci sarà Zaniolo, ma la sua partenza non è scontata: la situazione

La Roma non si muove dalle sue richieste, al momento: Zaniolo parte solo a determinate condizioni, cioè un trasferimento a titolo definitivo o obbligo di riscatto, senza condizioni. La mancata convocazione con lo Spezia e con il Napoli, per la prossima gara di campionato, non ha cambiato i piani del club giallorosso.

Al momento l’unica offerta arrivata alla Roma è quella del Tottenham: un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League, per una cifra compresa fra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi però al momento non accettano, per via della mancata certezza del riscatto.

Zaniolo, il Milan studia la situazione

Al momento la Roma non ha intenzione di cambiare le condizioni e non ha altri compratori, nonostante stia nascendo interesse intorno al giocatore. Se in futuro le condizioni dei giallorossi dovessero cambiare, il Tottenham potrebbe quindi essere in vantaggio. Ma in quel caso potrebbero aprirsi anche altre strade, compresa quella che potrebbe, ad esempio, portare al Milan.

I rossoneri potrebbero infatti prendere seriamente in considerazione l’idea di acquistarlo con la formula del prestito, e a una cifra simile a quella offerta dal Tottenham, intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan attende e studia la situazione.

La squadra di Conte e i rossoneri sarebbero anche le destinazione preferite dall'attaccante italiano, ma tutto ruota intorno alle valutazioni della Roma, al rapporto tra il club e il giocatore e all’interesse di eventuali altre squadre. I giallorossi intanto sondano il terreno per l’eventuale sostituto: il primo nome è quello di Zyech. Una trattativa da impostare e comunque difficile per via dell’alto ingaggio del giocatore che guadagna 6,5 milioni di euro l’anno.