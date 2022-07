Roma, idea Zaha del Crystal Palace

Dopo l'ufficialità del trasferimento di Celik dal Lille, prosegue il calciomercato della Roma: ai giallorossi, infatti, è stato proposto un profilo proveniente dalla Premier League.

Come raccolto da Paolo Assogna, infatti, per i giallorossi potrebbe emergere il nome di Wilfried Zaha, ala offensiva classe 1992 del Crystal Palace. Nelle ultime ore, in Inghilterra, il nome dell'attaccante era stato accostato proprio alla Roma. Quelle voci trovano conferma: gli agenti del calciatore l'hanno proposto al club di Friedkin. Il profilo piace ma al momento le mosse nel reparto offensive sono bloccate in attesa di potenziali uscite.

Ci sono stati contatti con l'entourage: il giocatore piace sia a Tiago Pinto sia a Mourinho. Può essere un profilo ritenuto adatto per aggiungere qualità ed esperienza al reparto offensivo.

I numeri e la carriera di Zaha

Nazionale ivoriano, è cresciuto nel club di Londra dove ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni. Dopo essersi messo in luce, era passato al Manchester United nel 2013 dove però non è riuscito a lasciare il segno, giocando solo 4 partite in prima squadra in sei mesi.

Poi il prestito al Cardiff City, altrettanto deludente, e quindi il ritorno al Palace nel 2014, società con cui ha collezionato 429 presenze e 83 gol in carriera. Giocatore rapido e con il dribbling nel sangue, la sua caratteristica preferita è saltare l'uomo.