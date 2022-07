Roma, va avanti la trattativa con il PSG per Wijnaldum

La Roma continua a lavorare alla trattativa per Wijnaldum del PSG

Dopo Dybala, la Roma non si ferma. La società giallorossa lavora alla trattativa con il PSG per Wijnaldum.

Le parti continueranno a trattare anche nei prossimi giorni per trovare una soluzione che vada bene sia alle società che al giocatore.

Anche nella giornata di oggi si sono registrati contatti tra i due club, che sono andati avanti ma senza trovare l'intesa perché il club parigino continua a chiedere il pagamento di tutto lo stipendio, agevolando però la Roma sulla formula e sulle cifre di prestito e diritto di riscatto.

Clima molto sereno comunque tra le parti, con il ds Campos che ha anche un rapporto speciale con Mourinho, ma tutti pretendono uno sforzo in più dalla controparte per arrivare alla chiusura, per la quale si dovrà ancora aspettare.