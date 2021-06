Euro-Spinazzola, diversi top club hanno chiesto informazioni

In due occasioni è stato nominato Man of the Match in questo Europeo, sulla sua fascia sta facendo la differenza ed è uno dei protagonisti dell'Italia di Roberto Mancini.

Leonardo Spinazzola così sta attirando su di sè lo sguardo interessato di diversi top club europei.

Il Real Madrid, il Barcellona che ha ceduto Firpo e il PSG ad esempio hanno già chiesto informazioni per il terzino di proprietà della Roma.

Per il momento non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale al club giallorosso, ma il rendimento di questo Euro-Spinazzola non sta passando inosservato e il gradimento si inizia a manifestare.