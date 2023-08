Roma-Marcos Leonardo, nuovo contatto con il Santos. Viva la pista Zapata

La Roma continua a lavorare per portare un attaccante in giallorosso

La Roma continua a lavorare per portare Marcos Leonardo in giallorosso. In giornata c'è stato un nuovo contatto con il Santos.

Nuove comunicazioni utili a stabilire le condizioni dei brasiliani che vogliono 20 milioni oppure una cifra più bassa facendolo però partire a gennaio. Cosa che non interessa alla Roma: il club si è preso un paio di giorni per capire quale tipo di offerta formulare e soprattutto se rilanciare.

Rimangono comunque vive anche le altre piste. Per Zapata le condizioni dell’Atalanta sono cambiate: i bergamaschi vogliono l'acquisto titolo definitivo per 5 milioni più 5 di bonus facili. La Roma riflette anche su Ekitike, che stanno valutando. Come nel caso di Marcos Leonardo, il club si prende qualche giorno per capire cosa fare.

I numeri di Marcos Leonardo

Marcos Leaonardo ha esordito in prima squadra nel 2020 e da quel momento in poi ha collezionato 47 gol in 149 presenze con la maglia del Santos. Nel 2023, l'attaccante di Itapatinga ha segnato 14 gol in 30 partite tra Brasileirao, Copa do Brasil, Paulistao e Copa Sudamericana.