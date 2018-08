Roma, in chiusura la cessione di Strootman al Marsiglia: le cifre dell'operazione

Kevin Strootman e la Roma, la storia sta per giungere al capolinea. Dopo i contatti avviati nella notte, è in chiusura la cessione del centrocampista olandese all'Olympique Marsiglia.



La distanza che inizialmente divideva i due club si è colmata e adesso Strootman è molto vicino al trasferimento in Ligue 1: l'offerta del Marsiglia ha superato infatti i 25 milioni di euro, bonus compresi, ed è stata accettata dalla Roma. Le due società stanno adesso definendo i dettagli e organizzando le visite mediche del giocatore, in programma domani. Stootman dovrebbe firmare un contratto di cinque stagioni.