Gli azzurri pensano a come sostituire il georgiano.

Il Napoli potrebbe ripartire senza Kvaratskhelia. Come abbiamo anticipato, c’è l’apertura per la cessione al PSG a gennaio del georgiano (Clicca qui per saperne di più).

Gli azzurri quindi pensano alla sostituzione del classe 2001 tenendo gli occhi aperti sul mercato.

Il club sta monitorando la situazione di Federico Chiesa al Liverpool e di Edon Zeghrova al Lille.

Ma non solo. Il Napoli potrebbe anche investire su un centrocampista. Spuntano i nomi di Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini.

Napoli, i nomi per sostituire Kvaratskhelia

Gli azzurri sondano quindi sul mercato per il post Kvaratskhelia. Tra i nomi spuntano Federico Chiesa che può essere un valido sostituto in prestito se il Liverpool aprirà alla trattativa. Un altro nome, anche se più difficile, è Edon Zeghrova, attaccante del Lille.

Il Napoli però preferirebbe investire di più su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa. Ha provato e proverà ancora per Davide Frattesi anche se l’Inter non è convinta. L’altra opzione da valutare è Lorenzo Pellegrini. Prima del derby della Capitale c’era anche l’apertura per l’operazione, ma dopo il match rimane più complicata questa scelta.