Marsiglia, trovato accordo con Strootman: si cerca intesa con la Roma

Una situazione da definire quella tra Kevin Strootman e la Roma. Dopo aver parlato con l’entourage del calciatore, il Marsiglia nella nottata di ieri ha fatto arrivare la prima offerta ufficiale alla Roma. Ritenuta però non ancora convincente dal club giallorosso.

Le società al momento sono distanti. Nella ultime ore però il club francese ha convinto il giocatore a trasferirsi in Francia. L'offerta dell'OM al centrocampista olandese è salita a 4,5 milioni netti a stagione (a Roma ne guadagna 3) e stamattina ha deciso di dare suo via libera.

Attesa qualche dichiarazione in tal senso da Di Francesco nella presentazione della gara contro l'Atalanta nella conferenza stampa delle 15. L'allenatore potrebbe anche decidere di non convocarlo per il Monday night.