Il Como ha convocato Dele Alli: prima chiamata ufficiale per l’inglese

Il Como ha diramato la sua lista dei convocati per la gara di Serie A contro la Roma.

Tra questi spicca Dele Alli. Prima convocazione ufficiale per il calciatore inglese.

Come raccontato nelle scorse settimane, il Como ha deciso di puntare su Dele Alli. Cesc Fabregas ha dunque deciso di dare fiducia al centrocampista inglese classe 1996.

Dopo due settimane di allenamenti con la squadra, la squadra di Serie A ha deciso di tesserare l’inglese lo scorso 18 gennaio. In carriera, Dele Alli vanta un totale di 385 presenze, 94 reti e 65 assist. Numeri importanti per un calciatore che è pronto a tornare in campo per stupire.

Como, i numeri di Dele Alli

I dati di Dele Alli sono noti nel mondo del calcio. Il suo massimo potenziale l’ha espresso, chiaramente, con la maglia del Tottenham: 269 sono le partite giocate con la maglia del club inglesi.

Queste presenze sono state condite da 67 reti e 55 assist. Dopo l’esperienza in Inghilterra, Alli ha vestito anche le maglie di Besiktas JK (per 15 partite trovando tre gol) ed Everton in 13 occasioni.