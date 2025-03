Thauvin, il tuttocampista del calcio verticale di Runjaic

Capitano, tuttofare e goleador: il talento del francese al servizio dei bianconeri

Come un toro con il colore rosso. Thauvin vede Parma e si accende. Tre gol tra andata e ritorno. Ma il lavoro del francese nel calcio verticale di Runjaic va oltre semplici statistiche.

Capitano, mente e anima di una squadra che – a momenti alterni – sta lasciando un’impronta interessante in questo campionato.

Dicevamo dei numeri: 7 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia. Ma nei 90′ Thauvin è dappertutto: sulla fascia, davanti all’area avversaria, a centrocampo. Tuttofare e tuttocampista per una squadra che si appoggia alle sue giocate (e al suo talento).

E con il feeling ritrovato anche con Lucca, l’Udinese si porta al decimo posto. Soprattutto grazie alle giocate del campione del Mondo che quattro anni fa era sparito dai radar europei per l’esotica esperienza in Messico.

La depressione e l’esodo in Messico

Immagina vincere il trofeo più importante della tua carriera (e di un paese intero) per mollare tutto e farsi una seconda vita – non solo calcistica – dall’altra parte del mondo. Nuova cultura, nuove abitudini e fuso orario sballato.

Ma dentro la scelta di Thauvin c’era di più. “Quando ho scelto di andare in Messico volevo trovare un po’ di pace e tranquillità e meno pressioni, sia da parte dei tifosi che della stampa”. La depressione e il senso di inadeguatezza: “Sono state le persone intorno a me a dirmi di rivolgermi a qualcuno. E quando sono andato a trovare questa persona, ossia 3 mesi prima di andar via dal Marsiglia, durante il colloquio sono scoppiato in lacrime. Piangere mi ha fatto bene e, quando abbiamo ripreso la conversazione, questa signora all’improvviso mi ha detto: ‘È un momento basso, ma sei già in fase di depressione’. Ero scioccato, ma mi sono detto che per tornare migliori forse era utile fare un passo indietro”.

Il ritorno in Europa

Nel 2023 il ritorno in Europa da svincolato. Thauvin fa un po’ ordine con la sua carriera, ma soprattutto con la sua vita. Nuovi obiettivi e un’oasi felice che tanto desiderava.

Il moderno Udinese parla una lingua unica. Quella del calcio e delle invenzioni del leader (e capitano) Florian Thauvin.